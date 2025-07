Is het beter voor je gezondheid om voor het ontbijt te gaan wandelen?

Een frisse ochtendwandeling voordat je ook maar een hap hebt gegeten: steeds meer mensen zweren erbij. Het zou je vetverbranding versnellen en je hoofd helder maken voor de rest van de dag. Maar klopt dat wel? En heeft het echt zin om je ontbijt uit te stellen voor een blokje om?

Het idee achter nuchter wandelen is simpel. Je lichaam zou sneller vetten aanspreken als brandstof, omdat je glycogeenvoorraad – de energie uit koolhydraten – ’s ochtends lager is. Hierdoor zou je dus sneller lichaamsvet verbranden. In theorie klinkt het aantrekkelijk, zeker voor wie wil afvallen. Maar werkt het ook echt?

Volgens sportdiëtist Rebattu is het verhaal iets genuanceerder. “Wandelen is een laag-intensieve inspanning en dat maakt het een activiteit waarbij je meer vetten dan koolhydraten verbruikt,” legt ze uit in Metro. “Het effect van nuchter wandelen is echter minimaal, omdat je veel calorieën moet verbranden om een kilo vet te verliezen.”

Met andere woorden: je zult echt niet ineens slanker worden omdat je zonder ontbijt wandelt. Maar dat betekent niet dat het zinloos is. Het kan je wel degelijk helpen om op gang te komen in de ochtend. Veel mensen ervaren dat een ochtendwandeling hun humeur verbetert, hun hoofd leegmaakt en zorgt voor een energieke start van de dag.

Goed begin van de dag

En laten we eerlijk zijn: wie ’s ochtends al heeft gewandeld, heeft dat alvast maar gedaan. Dat maakt de kans groter dat je het volhoudt, want later op de dag liggen werk, vermoeidheid of Netflix vaak op de loer. “Als wandelen op de nuchtere maag werkt voor jouw schema en het je helpt om gemotiveerd te blijven, is het zeker een optie,” zegt Rebattu. “Uiteindelijk is het veel belangrijker dat je consistent blijft en over de hele dag voldoende calorieën verbrandt, dan dat je je richt op één specifiek moment.”

Wat je dus vooral niet hoeft te doen, is jezelf forceren om met een knorrende maag de deur uit te gaan als dat niet goed voelt. Ook na een maaltijd een ommetje maken is prima. Of je nu voor of na het eten gaat wandelen, het biedt geen extra voordeel voor gewichtsverlies.

De conclusie? Nuchter wandelen is geen magische methode om kilo’s kwijt te raken, maar als het helpt om je fitter te voelen en in beweging te blijven, is het absoluut het proberen waard. Zoals met zoveel dingen in het leven: het draait vooral om wat bij jou past.