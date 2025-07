Studenten zorgstudies vallen minder uit dan gemiddeld

DEN HAAG (ANP) - Studenten die zorgopleidingen volgen, stoppen niet vaker met hun studie dan studenten in andere studierichtingen. De onderwijsinspectie krijgt daar soms signalen over, maar concludeert na eigen onderzoek dat het tegendeel waar is: cijfers laten zien dat studenten die een hbo- of wo-zorgopleiding volgen, juist minder vaak uitvallen dan gemiddeld. Als ze overstappen, kiezen ze vaak voor een andere opleiding binnen de zorg. Ze lopen ook relatief weinig studievertraging op.

"Hoge uitval onder studenten van zorgopleidingen in het hoger onderwijs is dus geen oorzaak van het tekort aan zorgprofessionals. Dat is goed nieuws", vindt de Inspectie van het Onderwijs. Wel zou het volgens de inspectie "welkom" zijn als meer studenten zouden kiezen voor de zorg. De instroom is vrij stabiel, maar om de tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen zou die omhoog moeten.

Onder zorgopleidingen vallen bijvoorbeeld geneeskunde, verpleegkunde en biomedische wetenschappen. In collegejaar 2022/2023 viel bij hbo-bachelors in de zorg 15 procent uit in het eerste jaar. Bij overige hbo-bachelors was dat 16,4 procent. Bij universitaire bachelors was het verschil groter: bij zorgopleidingen stopte 3,1 procent in het eerste jaar alweer met de opleiding, terwijl het gemiddelde voor alle studies op 7,5 procent lag.

Ook het studierendement is volgens het onderzoek bovengemiddeld in de meeste zorgrichtingen. Dat betekent dat studenten die een zorgopleiding volgen vaker afstuderen met hooguit één jaar studievertraging.