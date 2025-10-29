Directeur Rode Kruis: denk bij stemmen aan mensen in nood

DEN HAAG (ANP) - Het Nederlandse Rode Kruis roept de Nederlandse kiezer op om woensdag, bij het uitbrengen van de stem, te denken aan de honderdduizenden mensen in Nederland die in nood verkeren. "Kies voor menselijkheid", zegt Harm Goossens, directeur van de hulporganisatie, in een opiniestuk in het AD.

"Iedereen verdient een menswaardig bestaan", stelt de directeur. "Een veilige plek, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, voedsel en water, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Als dat er niet is, dan ben je volgens de standaarden van het Rode Kruis in nood. Die standaarden gelden overal ter wereld, en we helpen mensen dan ook wereldwijd. Gelukkig vindt een meerderheid van de Nederlanders dat mensen in nood geholpen moeten worden."

"In ons land zijn op dit moment veel mensen in nood, te veel", vindt Goossens. "Mensen die even geleden nog droomden van een mooie toekomst, maar inmiddels de eindjes nauwelijks meer aan elkaar kunnen knopen. Ze kunnen geen eten meer betalen, ondanks hun vaste baan. Of moeten door gebrek aan opvangplekken noodgedwongen in een auto of op straat slapen."

Stem in de politiek niet gehoord

Volgens de directeur zijn veel mensen door overmacht in hun benarde situatie terechtgekomen."Verlies van inkomen door ziekte bijvoorbeeld, een te hoge huur of hypotheek door een scheiding, of huis en haard moeten ontvluchten door een conflict. Wat deze mensen verbindt, is dat ze niet bezig zijn met eindeloze discussies en scheldpartijen op sociale media of met fijne nuances in debatten. Zij zijn bezig met overleven, elke dag opnieuw. Maar juist daarom wordt hun stem in de politiek niet gehoord. Ook zij verdienen het dat er naar ze geluisterd wordt, al klinken hun stemmen misschien niet zo hard."

"Als neutrale hulporganisatie geven wij geen stemadvies, maar vragen we iedereen om in het stemhokje ook eens anders te denken. Bedenk hoe je geholpen wilt worden als je zelf in nood bent, en kijk vervolgens naar hoe de partijen die je overweegt dit oplossen. Jouw keuze kan voor een ander het verschil maken en de deur openen naar een menswaardig bestaan", aldus Goossens.