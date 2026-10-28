ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Transplantatiestichting blij met groei potentiële donoren

gezondheid
door anp
anp281026120 1
Volg ons op Google Nieuws
LEIDEN (ANP) - De Nederlandse Transplantatiestichting is blij met de stijging van het aantal geregistreerde orgaandonoren, laat een woordvoerder weten. Woensdag maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat 8,2 miljoen volwassenen als orgaandonor staan geregistreerd, ruim 90.000 meer dan een jaar eerder.
De stijging wordt volgens het CBS veroorzaakt doordat mensen gedurende hun leven geen keuze maken en dus automatisch donor worden na hun overlijden. "Het potentieel aan donoren is toegenomen en dat is goed nieuws", zegt de woordvoerder van de stichting. Volgens haar blijkt uit onderzoek dat 81 procent van de Nederlanders weet dat zij, als zij geen actie ondernemen, automatisch als donor worden geregistreerd. "Blijkbaar voelen zij niet de noodzaak dat aan te passen."
Wel blijkt dat de familie bij overlijden in meer dan de helft van de gevallen toch geen toestemming geeft voor orgaandonatie. Volgens haar komt dat mede doordat mensen te weinig praten over hun eventuele donorwens. Als iemand eenmaal is overleden, hebben nabestaanden andere dingen aan hun hoofd; die willen zich dan niet bezighouden met vragen over orgaandonatie. Daarom adviseert de stichting met naasten te praten over de wens om al dan niet donor te worden.
loading

POPULAIR NIEUWS

ec790c62-e429-4b67-9ffe-8137d9319769

Elke ochtend natte ramen? Dit helpt beter dan de verwarming hoger zetten

shutterstock_2695635061 abp

Stop je vanaf 2027 bij de overheid of in het onderwijs zonder nieuwe baan? Na drie maanden krijgt je partner standaard geen nieuw partnerpensioen meer

Een vrouw leest aan de keukentafel een brief van haar verhuurder.

Verhuurders met de rug tegen de muur, bieden oprotpremies tot 100.000 euro

IMG_5193

Eerste nachtvorst op komst: buitenkraan, kuipplanten en nog 3 klussen die je vóór dinsdag regelt

IMG_5191

Ga je met ABP-pensioen samenwonen of hertrouwen? Dan kan je pensioen van de ene op de andere dag omlaag

muizen_plint_val_AI

Muizen trekken massaal naar binnen, maar check je muizengif: een deel mag je na 17 december niet meer gebruiken

Loading