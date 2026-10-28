Transplantatiestichting blij met groei potentiële donoren

LEIDEN (ANP) - De Nederlandse Transplantatiestichting is blij met de stijging van het aantal geregistreerde orgaandonoren, laat een woordvoerder weten. Woensdag maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat 8,2 miljoen volwassenen als orgaandonor staan geregistreerd, ruim 90.000 meer dan een jaar eerder.

De stijging wordt volgens het CBS veroorzaakt doordat mensen gedurende hun leven geen keuze maken en dus automatisch donor worden na hun overlijden. "Het potentieel aan donoren is toegenomen en dat is goed nieuws", zegt de woordvoerder van de stichting. Volgens haar blijkt uit onderzoek dat 81 procent van de Nederlanders weet dat zij, als zij geen actie ondernemen, automatisch als donor worden geregistreerd. "Blijkbaar voelen zij niet de noodzaak dat aan te passen."

Wel blijkt dat de familie bij overlijden in meer dan de helft van de gevallen toch geen toestemming geeft voor orgaandonatie. Volgens haar komt dat mede doordat mensen te weinig praten over hun eventuele donorwens. Als iemand eenmaal is overleden, hebben nabestaanden andere dingen aan hun hoofd; die willen zich dan niet bezighouden met vragen over orgaandonatie. Daarom adviseert de stichting met naasten te praten over de wens om al dan niet donor te worden.