Tennisser De Jong ondergaat operatie en mist begin seizoen 2027

AMSTELVEEN (ANP) - Tennisser Jesper de Jong laat zich in november opereren vanwege een achillespeesblessure en mist daardoor de eerste maanden van het komende tennisseizoen. Dat schrijft de 26-jarige nummer 102 van de wereldranglijst op sociale media. De Jong wordt op 17 november geopereerd en verwacht begin april zijn rentree te maken.

"Ik heb sinds de eerste wedstrijd van het seizoen geworsteld met pijn in mijn hiel/achillespees", schrijft De Jong. "Ik heb de moeilijke beslissing gemaakt om me te laten opereren."

De Jong kende dit jaar een wisselvallig seizoen. Naast veel vroege uitschakelingen blonk hij uit op Roland Garros. Hij bereikte de vierde ronde door onder meer de inmiddels gestopte oud-winnaar Stan Wawrinka te verslaan. In de vierde ronde verloor hij van de latere winnaar, de Duitser Alexander Zverev.

"Het voelt gek en ik ben natuurlijk heel teleurgesteld en gefrustreerd dat ik er een half jaar uit lig, maar ik ben heel blij dat we dit probleem gaan oplossen", schrijft De Jong. "Ik ben nu al heel erg klaar voor de tweede helft van mijn carrière."