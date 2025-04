Trump komt binnenkort met 'grote' heffing op geneesmiddelen

De Amerikaanse president Donald Trump gaat binnenkort een "grote" importheffing op farmaceutische producten aankondigen. Volgens hem zal de maatregel geneesmiddelenproducenten aansporen hun activiteiten naar de Verenigde Staten te verplaatsen.

Trump deed zijn uitspraken tijdens een fondsenwervingsgala voor Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. "Zodra we dat doen, gaan ze zich haasten om naar ons land te komen, omdat wij de grote markt zijn", zei de president. "Het voordeel dat wij hebben ten opzichte van iedereen is dat wij de grote markt zijn."

Trump klaagt al langer over een gebrek aan binnenlandse productie van farmaceutische producten en heeft herhaaldelijk beloofd om met belastingen meer capaciteit naar de Verenigde Staten te halen. "Als we problemen krijgen zoals oorlogen of iets anders, hebben we staal nodig, hebben we farmaceutische producten nodig", zei Trump.