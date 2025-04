Duitse hoogleraar is somber: "Rusland bereidt zich voor op grootschalige oorlog"

Carlo Masala is veelvuldig te horen in de Duitse media over de oorlog in Oekraïne en het dreigende gevaar van Rusland. De 57-jarige hoogleraar Internationale Politiek aan de Bundeswehr Universiteit van München schetst in zijn populaire boek een duister scenario.

In Wenn Russland gewinnt laat hij zien wat er gebeurt als de Amerikaanse president zich niet meer houdt aan Artikel 5 van de NAVO (een aanval op één, is een aanval op ons allen): dan wint Rusland. "Zo’n scenario zou het doodvonnis van de NAVO betekenen’’, zegt hij tegen het AD.

Volgens Masala bedreigt Poetin met een mogelijk inname van de Baltische staten de hele manier van leven in het Westen. "Poetin hanteert een neo-imperialistische agenda. Zijn oorlogseconomie, waarop Rusland praktisch gebouwd is, draait op volle toeren. Rusland bereidt zich voor op een grootschalige oorlog.’’

De NAVO-lidstaten zouden daarom veel meer samen moeten optrekken. "Er moet meer politieke eenheid worden getoond. Een ander punt zijn de defensie-uitgaven die structureel hoger moeten. Als je geen tank hebt, kun je ook niet afschrikken. Maar het gaat vooral om duidelijke taal dat iedere vierkante meter van het NAVO-grondgebied telt.’’

En de Westerse bevolking zelf moet veel meer beducht zijn op het gevaar. "Het bewustzijn onder de bevolking dat Rusland onze manier van leven onder vuur neemt, moet groeien.’’

