Trump zegt rare en gevaarlijke dingen over autisme en medicijnen

gezondheid
door Peter Janssen
zaterdag, 27 september 2025 om 6:22
Legendarisch was de keer dat Trump in zijn eerste termijn Amerikanen opriep bleekwater in te spuiten in hun aderen tegen Covid.
Voor wie het mistte:
Er zijn in de VS door Trump meer mensen doodgegaan aan Covid dan nodig was geweest. Maar dat was toen en het ging om een tijdelijke crisis.
Maar in zij tweede termijn durft hij op alle vlakken veel meer. Donald Trump wordt steeds vaker geciteerd als het gaat om zijn plannen rond de zorg, en autisme is daarbij een opvallend thema. Recent heeft Trump zich uitgesproken over leucovorin, een medicijn dat hij presenteert als potentieel wondermiddel voor kinderen met autisme. Maar experts trekken ernstig aan de bel: Trumps uitspraken zijn niet alleen verwarrend, maar kunnen ook ronduit gevaarlijk zijn.
Leucovorin is een vorm van folinezuur die normaal vooral wordt gebruikt bij kankerbehandeling; een aantal kleine studies suggereert dat het de spraak en sociale vaardigheden van autistische kinderen zou kunnen verbeteren. Toch waarschuwen wetenschappers: die studies zijn te beperkt van opzet, de resultaten zijn allesbehalve overtuigend, en grote, zorgvuldige onderzoeken ontbreken volledig. Artsen zijn voorzichtig en benadrukken dat leucovorin zeker géén standaardbehandeling is, laat staan een cure voor autisme.
Trump overschreeuwt de wetenschappelijke nuance met absolute claims over de werkzaamheid van het middel en suggereert dat autismesymptomen ‘op te lossen’ zijn met één pil. Zulke uitspraken ondermijnen niet alleen de complexe realiteit van autisme—een spectrumstoornis met een enorm scala aan uitingsvormen—maar brengen ook families in verwarring. Sommige mensen in de autismegemeenschap voelen zich gekwetst: niet ieder kind heeft ‘genezing’ nodig, en de suggestie dat er een universele oplossing is, werkt stigmatiserend.
Artsen wijzen op het risico dat hype rond onbewezen medicijnen leidt tot misplaatste hoop, teleurstelling en zelfs gevaarlijke experimentele behandelingen. Bovendien dreigt aandacht voor middelen als leucovorin af te leiden van bewezen effectieve interventies, zoals gedragstherapie en ondersteunende zorg.

