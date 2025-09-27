Legendarisch was de keer dat Trump in zijn eerste termijn Amerikanen opriep bleekwater in te spuiten in hun aderen tegen Covid.

Voor wie het mistte:

Er zijn in de VS door Trump meer mensen doodgegaan aan Covid dan nodig was geweest. Maar dat was toen en het ging om een tijdelijke crisis.

Leucovorin is een vorm van folinezuur die normaal vooral wordt gebruikt bij kankerbehandeling; een aantal kleine studies suggereert dat het de spraak en sociale vaardigheden van autistische kinderen zou kunnen verbeteren. Toch waarschuwen wetenschappers: die studies zijn te beperkt van opzet, de resultaten zijn allesbehalve overtuigend, en grote, zorgvuldige onderzoeken ontbreken volledig. Artsen zijn voorzichtig en benadrukken dat leucovorin zeker géén standaardbehandeling is, laat staan een cure voor autisme.

Trump overschreeuwt de wetenschappelijke nuance met absolute claims over de werkzaamheid van het middel en suggereert dat autismesymptomen ‘op te lossen’ zijn met één pil. Zulke uitspraken ondermijnen niet alleen de complexe realiteit van autisme—een spectrumstoornis met een enorm scala aan uitingsvormen—maar brengen ook families in verwarring. Sommige mensen in de autismegemeenschap voelen zich gekwetst: niet ieder kind heeft ‘genezing’ nodig, en de suggestie dat er een universele oplossing is, werkt stigmatiserend.

Artsen wijzen op het risico dat hype rond onbewezen medicijnen leidt tot misplaatste hoop, teleurstelling en zelfs gevaarlijke experimentele behandelingen. Bovendien dreigt aandacht voor middelen als leucovorin af te leiden van bewezen effectieve interventies, zoals gedragstherapie en ondersteunende zorg.