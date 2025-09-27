Ook mediabedrijf Nexstar heft boycot van Kimmel op

LOS ANGELES (ANP) - De boycot van Jimmy Kimmel door tientallen lokale tv-zenders lijkt voorbij. Na Sinclair heeft ook Nexstar, de andere grote eigenaar van tientallen lokale Amerikaanse tv-stations, laten weten de show Jimmy Kimmel Live! weer te gaan doorzetten op haar stations.

Nexstar zegt volgens Amerikaanse media het besluit te hebben genomen na "discussies met de bazen van The Walt Disney Company, die onze zorgen constructief heeft benaderd." Disney is eigenaar van ABC, de zender die Jimmy Kimmel Live! uitzendt. Sinclair en Nexstar bepalen echter of alle programma's van ABC ook op de lokale stations worden uitgezonden.

De twee mediabedrijven wilden deze week Kimmel nog niet doorzetten toen hij terugkeerde na een week afwezigheid. Zender ABC had zijn programma stopgezet na opmerkingen die de presentator maakte over de moord op de rechtse activist Charlie Kirk. Na veel protesten en indringende gesprekken met Kimmel kwam ABC een week later terug op deze beslissing.

Ook Sinclair sprak van een "week vol zinvolle feedback van kijkers, adverteerders en autoriteiten".