Uitgeslapen wakker worden? Dan moet je dit doen

Een beetje natuurlijk licht in je slaapkamer vlak voordat je wakker wordt kan het verschil maken tussen uitgerust opstaan of met je verkeerde been uit bed stappen.

Een onderzoeksteam van de Osaka Metropolitan University heeft uitgezocht hoe lang je het beste blootgesteld kunt worden aan ochtendlicht om fris wakker te worden. Twintig minuten daglicht voor je wekker gaat blijkt het perfecte recept voor een energieke start van je dag.

De onderzoekers pakten het grondig aan. Ze gebruikten speciale verduisterende gordijnen met een automatisch systeem om precies te kunnen bepalen hoeveel daglicht er binnenkwam. Negentien deelnemers werden getest onder verschillende omstandigheden: geen natuurlijk licht voor het ontwaken, twintig minuten licht voor de wekker, of licht vanaf het allereerste ochtendgloren.

Meer is niet altijd beter

Meer licht bleek niet automatisch beter te zijn. De groep die vanaf de eerste zonnestralen werd blootgesteld aan daglicht, had last van ongewenste bijwerkingen. De goldilocks-zone (niet te veel, niet te weinig) bleek die twintig minuten te zijn.

De wetenschappers gebruikten verschillende methoden om de resultaten te meten. Ze keken niet alleen naar wat de deelnemers zelf vertelden over hoe wakker ze zich voelden, maar maten ook hun hersengolven en hartslag. Al deze metingen wezen in dezelfde richting: mensen die twintig minuten voor het opstaan natuurlijk licht in hun slaapkamer kregen, voelden zich veel minder slaperig.

Meer onderzoek nodig

Eerdere studies werkten vooral met kunstlicht. De Japanse wetenschappers kozen bewust voor echt daglicht, omdat dit beter overeenkomt met onze natuurlijke leefomgeving.

De volgende stap is volgens de onderzoekers om te kijken hoe deze bevindingen toegepast kunnen worden in verschillende seizoenen, wanneer de zon op andere tijden opkomt. Want wat in de zomer werkt, heeft in de winter misschien wat aanpassing nodig. Zeker in onze contreien.