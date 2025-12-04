Utrechtse start-up haalt 11 miljoen op voor afbreker ziekmakers

UTRECHT (ANP) - De Nederlandse biotechstart-up Laigo Bio heeft in een financieringsronde 11,5 miljoen euro opgehaald voor nieuwe technologie tegen kanker. Laigo Bio heeft een platform ontwikkeld waarmee ziekteveroorzakende membraaneiwitten, die vaak een sleutelrol spelen bij kanker, kunnen worden afgebroken in plaats van geremd. Het Utrechtse bedrijf wil het geld onder meer gebruiken om zijn technologie versneld te ontwikkelen en het team uit te breiden.

De technologie, die zich richt op het gecontroleerd verwijderen van de ziekmakende eiwitten, maakt volgens het bedrijf een nieuwe categorie medicijnen mogelijk. Of de platformtechnologie van Laigo Bio daadwerkelijk leidt tot nieuwe geneesmiddelen, is nog wel de vraag.

De start-up is een spin-off van UMC Utrecht en Oncode Institute, een Nederlands instituut dat zich richt op het versnellen van doorbraken in kankeronderzoek. "Laigo Bio is ontstaan uit jarenlang onderzoek in het laboratorium van prof. Madelon Maurice", legt het bedrijf uit. "Daar werd de wetenschappelijke basis gelegd voor een techniek die volgens betrokkenen toepasbaar is op een breed palet aan kankersoorten en mogelijk ook neurologische ziekten."

Volgens de Utrechtse start-up toont de financieringsronde aan dat internationale investeerders bereid zijn in te stappen in Nederlandse wetenschappelijke innovatie. De financieringsronde werd geleid door de Franse durfkapitaalgroep Kurma Partners, die geld steekt in biotechnologie- en gezondheidstechnologiebedrijven in Europa.