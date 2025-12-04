Thailand versoepelt alcoholverbod vlak voor eindejaarstoerisme

BANGKOK (ANP/DPA) - In Thailand is het na decennia weer mogelijk om in de middag alcohol te kopen. Sinds 1972 was dat tussen 14.00 en 17.00 uur niet mogelijk, omdat de militaire junta de middagverkoop destijds verbood. In een poging het eindejaarstoerisme een stimulans te geven, begint Thailand nu een proef van een halfjaar. Na afloop van die 180 dagen wordt gekeken naar de effecten van de maatregel.

De BBC schrijft dat het verbod indertijd met name werd ingesteld om te voorkomen dat ambtenaren onder werktijd aan de borrel zouden gaan. Wie het verbod overtrad, kon tot voor kort rekenen op een boete tot 10.000 baht (276 euro).

Hoewel het nu is toegestaan om tot middernacht alcohol te verkopen in het land, mocht in de nachthoreca al geschonken worden tot 01.00 uur 's nachts. Ook waren sommige uitgaansgelegenheden, hotels en luchthavens al uitgesloten van het middagverkoopverbod.