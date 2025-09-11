Dit is wat je moet eten als je dementie en hartziekten wilt voorkomen

Bepaalde eetgewoonten vertragen de ontwikkeling van hart- en vaatziekten, dementie en andere neurologische aandoeningen aanzienlijk. Dat blijkt uit een langlopend Zweeds onderzoek bij bijna 2.500 ouderen.

De onderzoekers volgden deelnemers vanaf hun zestigste en beoordeelden hun voeding meerdere keren tijdens de studieperiode. Na vijftien jaar hadden mensen die het gezondste aten gemiddeld twee chronische ziekten minder ontwikkeld dan degenen met de slechtste eetgewoonten. Op die leeftijd telk elk kwaaltje, dus dit is significant.

Het team onderzocht vier verschillende voedingspatronen. Drie daarvan bleken sterk beschermend te werken tegen de opstapeling van ziektes: het gaat om drie gezonde voedingspatronen met gemeenschappelijke kenmerken: veel groenten, fruit, volkoren granen, noten en vis, en weinig bewerkt vlees, suiker en verzadigd vet.

Een vierde voedingspatroon, dat ontstekingsbevorderende voeding bevat, toonde het tegenovergestelde effect. Mensen die veel ontstekingsbevorderende voeding aten, ontwikkelden sneller chronische ziekten.

Vooral handig voor bepaalde aandoeningen

De beschermende effecten waren het sterkst voor hart- en vaatziekten en neuropsychiatrische aandoeningen zoals dementie, depressie en de ziekte van Parkinson. De beschermende werking was vooral zichtbaar bij vrouwen voor hart- en vaatziekten, en bij de oudste deelnemers voor hersenaandoeningen. Voor aandoeningen die de beweging aantasten, zoals artritis, vonden de onderzoekers geen verband met voedingspatronen.

De studie heeft behoorlijk wat slagkracht. Ze onderscheidt zich namelijk van eerder onderzoek door de lange opvolgtijd en herhaalde metingen van voedingspatronen. Veel eerdere studies keken slechts naar momentopnames of volgden mensen gedurende een kortere tijd.

Wat kan je hieruit leren?

De effecten stapelen zich door de tijd heen op. Mensen die langdurig gezond eten , profiteren meer dan degenen die pas laat beginnen, hoewel het nooit te laat is om voordelen te zien.

Wel een caveat: het onderzoek vond plaats bij hoogopgeleide, welvarende Zweedse stedelingen. Dat zorgt ervoor dat de resultaten niet zomaar doorgetrokken kunnen worden naar andere groepen. Eerder onderzoek lijkt de vaststellingen van deze studie wel te bevestigen.