Vereniging scheepsartsen: sneller mondkapjes op aan boord

DEN HAAG (ANP) - De uitbraak van het hantavirus op de Hondius is geen reden om het ziekteprotocol op schepen aan te scherpen, maar het zou wel goed zijn om aan boord sneller mondkapjes te gebruiken bij vermoedens van luchtweginfecties bij opvarenden. Dat zegt Arend Jansen, voorzitter van het Nederlands Medisch Nautisch Genootschap, de vereniging van haven- en scheepsartsen.

Iedereen met koorts een mondkapje op, net als de arts die hen behandelt. Dat zou volgens Jansen helpen om uitbraken op schepen te voorkomen, maar is nu niet de standaard. "Bij Aziaten zie je dat veel meer, dat ze een mondkapje opzetten als ze ziek zijn. Als iemand griep heeft, wil je ook niet dat dat een heel schip overgaat", zegt Jansen, die wel benadrukt dat de uitbraak op de Hondius een "heel uitzonderlijke situatie" was.

Jansen werkt bij de Radio Medische Dienst, een hulplijn voor scheepsartsen. Hij had contact met de scheepsarts van de Hondius toen de 69-jarige Nederlandse man aan boord ziek werd. "Hij ging snel achteruit. In Nederland zou hij op de IC zijn beland, maar het schip lag dagen varen van de kust." De man overleed korte tijd later. In de dagen erna heeft de scheepsarts nog enkele keren contact met collega's van Jansen en worden uiteindelijk GGD en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ingeschakeld als meer opvarenden ziekteverschijnselen blijken te vertonen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raakte ook de scheepsarts aan boord besmet. Hij ontwikkelde op 30 april symptomen als koorts, spierpijn en ademhalingsproblemen en inmiddels is bevestigd dat hij ook besmet is met het hantavirus. De WHO meldt dat hij op 6 mei van boord werd gehaald en geëvacueerd naar Nederland.