Kerken erkennen leed van afstandsmoeders, maar geen excuses

BAARN (ANP) - Dat ongetrouwde vrouwen vroeger afstand moesten doen van hun pasgeboren kinderen was "een ingrijpende en pijnlijke gebeurtenis". Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), een samenwerkingsverband van ongeveer dertig kerkgenootschappen, laat dinsdag weten dat de kerken het leed erkennen. Excuses worden niet aangeboden.

Volgens de kerken staat de waarde van het gezin centraal in de Bijbelse traditie. "Vanuit dat uitgangspunt is het bij elkaar houden van moeder en kind een belangrijke leidraad geweest. Juist daarom is het pijnlijk om te zien dat de praktijk in die tijd niet altijd in lijn was met die intenties."

Tussen 1956 en 1984 moesten ongeveer 15.000 ongehuwde moeders hun kind afstaan ter adoptie. Dat gebeurde bijvoorbeeld onder druk van familie, kerk en kinderbescherming. Het ging vaak om jonge vrouwen, en zwangerschap buiten het huwelijk werd gezien als een grote schande.