ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kerken erkennen leed van afstandsmoeders, maar geen excuses

Samenleving
door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 18:38
anp120526173 1
BAARN (ANP) - Dat ongetrouwde vrouwen vroeger afstand moesten doen van hun pasgeboren kinderen was "een ingrijpende en pijnlijke gebeurtenis". Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), een samenwerkingsverband van ongeveer dertig kerkgenootschappen, laat dinsdag weten dat de kerken het leed erkennen. Excuses worden niet aangeboden.
Volgens de kerken staat de waarde van het gezin centraal in de Bijbelse traditie. "Vanuit dat uitgangspunt is het bij elkaar houden van moeder en kind een belangrijke leidraad geweest. Juist daarom is het pijnlijk om te zien dat de praktijk in die tijd niet altijd in lijn was met die intenties."
Tussen 1956 en 1984 moesten ongeveer 15.000 ongehuwde moeders hun kind afstaan ter adoptie. Dat gebeurde bijvoorbeeld onder druk van familie, kerk en kinderbescherming. Het ging vaak om jonge vrouwen, en zwangerschap buiten het huwelijk werd gezien als een grote schande.
loading

POPULAIR NIEUWS

250939633_m

De top-20 slechtste luchtvaartmaatschappijen: KLM staat er bij...

169455938 l normal none

7 zinnen die verraden dat je niet erg veel sociale intelligentie hebt

185571653 m

Nieuwe kijk op slapeloosheid: wakker liggen kan ook waardevol zijn

106349137 l

Zo beïnvloedt voeding je brein (en andersom)

190053601_m

Opeethypotheek: je huis verzilveren terwijl je er blijft wonen

ANP-457114586

Xander de Buisonjé doet schokkende onthulling: “Misbruikt onder dreiging van een pistool”

Loading