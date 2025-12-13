Politiechef Rotterdam: helft explosies niet uit criminele hoek

ROTTERDAM (ANP) - Lang niet alle explosies in de regio Rotterdam hebben te maken met het criminele circuit. Dat zegt de Rotterdamse korpschef Tolga Köklü in een interview met de regionale omroep Rijnmond.

"Vijftig procent van de explosies is te linken aan het criminele milieu. De andere helft vloeit voort uit gedoe in de privésfeer. Het motief is dan: je hebt me verkeerd aangekeken. Of: je hebt mijn vriendin afgepakt en dus ga ik jou een hak zetten", zegt Köklü tegen Rijnmond. "Het zijn conflicten van alledag en nieuw zijn ze niet. Nieuw is wel dat er nu cobra's gebruikt worden om dit soort geschillen te beslechten." Cobra's zijn zwaar illegaal vuurwerk.

Een eigen telling van het ANP laat zien dat er alleen al in Rotterdam dit jaar minimaal 111 ontploffingen zijn geweest, maar het precieze aantal is nog onbekend. Vorig jaar waren het er 151, zo blijkt uit gegevens die burgemeester Carola Schouten heeft verstrekt aan de Rotterdamse gemeenteraad. Daaronder was ook een reeks aanslagen bij het huis van een loodgieter in Vlaardingen, die eind 2023 al begon.