Verwijzing naar ggz loopt bij veel huisartsen vast

UTRECHT (ANP) - Huisartsen krijgen steeds vaker patiënten met psychische problemen op hun spreekuur, maar het lukt vaak niet om hen door te verwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz). "Dat komt allereerst door de lange wachttijden in de ggz, maar ook door een gebrek aan goede samenwerking", vat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) de problemen samen. De artsenorganisatie heeft een peiling over de problematiek gehouden onder de leden.

Van de 1641 huisartsen die deelnamen, gaf 71 procent aan dat het aantal patiënten met psychische problemen is toegenomen. Een nog grotere groep (77 procent) ziet ook een toename in de complexiteit van de klachten. Doorverwijzen naar de ggz kost echter de grootste moeite. Voor specialistische ggz ziet een kwart van de huisartsen zelfs helemaal geen mogelijkheden voor doorverwijzing. Bijna zeven op de tien zien "weinig mogelijkheden".

Het beeld is iets gunstiger bij de basis-ggz, waaronder bijvoorbeeld de behandeling van lichte tot matige depressies en burn-outklachten valt. Toch oordeelt ook daar slechts een op de drie huisartsen dat er voldoende mogelijkheden zijn om door te verwijzen.

'Poortwachters'

"Door de lange wachttijden blijf je te lang verantwoordelijk voor patiënten die je eigenlijk niet goed kan helpen", schreef een van de respondenten. "Dat heeft niet alleen gevolgen voor de patiënt zelf, maar gaat ook ten koste van patiënten met lichtere problematiek." De LHV beaamt dit en noemt het "zeer onwenselijk en onverantwoord".

De ggz-branche is het eens met de conclusie dat de samenwerking beter moet. "Huisartsen zijn belangrijke poortwachters in ons zorgsysteem. Zij en hun praktijkondersteuners vangen veel hulpvragen over mentale klachten maandenlang op totdat er specialistische hulp beschikbaar is", erkent voorzitter Ruth Peetoom van de Nederlandse ggz.

Maatschappelijke problemen

Achter psychische problemen schuilen vaak maatschappelijke problemen, merkt de branchevereniging op. "Onze samenleving is de laatste jaren harder geworden en dat zie je ook terug in bijvoorbeeld verzuimcijfers op het werk en een stijging in het aantal daklozen in ons land. Het komt steeds vaker voor dat mensen klachten ontwikkelen en dan aankloppen bij de zorg, omdat alternatieven nog onvoldoende bekend zijn", legt Peetoom uit.

De ggz hoopt dat het inrichten van mentale gezondheidsnetwerken in het hele land verbetering brengt. Daarin werken de ggz, huisartsen, gemeenten en ervaringsdeskundigen samen, zodat mensen op de juiste plek worden geholpen.