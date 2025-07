Ook woningcorporaties willen uitstel stemming over regiewet wonen

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer moet niet donderdag, maar op een later moment stemmen over de zogeheten Wet versterking regie volkshuisvesting. Dat stelt woningcorporatiekoepel Aedes, in navolging van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die woensdag met een soortgelijke oproep kwam. Volgens de branchevereniging van woningcorporaties moet de Raad van State eerst beoordelen wat de gevolgen zijn van een wijzigingsvoorstel over statushouders dat dinsdag werd aangenomen.

In het voorstel wordt geregeld dat statushouders niet langer voorrang krijgen op een sociale huurwoning. Volgens Aedes is dat zeer ongewenst. "Het sluit statushouders te allen tijde uit van voorrang op een sociale huurwoning, enkel en alleen omdat ze statushouder zijn. Ook als ze aan dezelfde criteria voldoen waardoor anderen wél urgent worden, denk aan dakloosheid of medische gronden, dan worden ze niet gelijk behandeld." De vereniging stelt dat voorrang op een sociale huurwoning voor iedereen gelijk moet zijn.