Politie waarschuwt 150 mensen om bezit kinderporno

DRIEBERGEN (ANP) - De politie is vorige week bij 150 mensen aan de deur geweest en heeft ze gewaarschuwd te stoppen met het downloaden en verspreiden van kinderporno. Het gaat om personen tussen de 13 en 78 jaar oud. Zij worden er niet van verdacht nieuw materiaal van onbekende slachtoffers in bezit te hebben of een belangrijke rol te spelen online. Met de actie wil de politie onder meer voorkomen dat deze mensen een stap verder gaan.

"Vanuit de wetenschap is bekend dat personen die beginnen met downloaden van kinderporno kunnen doorgroeien naar misbruikers", aldus Annemiek van Noord van het landelijk politieteam dat kinderporno en kindersekstoerisme bestrijdt. "Daarom is het zo belangrijk dit proces te verstoren."

De politie zegt dat veel mensen beelden van seksueel misbruik van kinderen downloaden en verspreiden en hierover ook veel meldingen te krijgen. Deze actie was ook een signaal dat mensen de volgende keer opgepakt zouden kunnen worden.

Landelijke actieweek

Het waarschuwen gebeurde in het kader van een landelijke actieweek tegen het bezit van kinderporno. Agenten wezen mensen ook op de mogelijkheid om hulp te zoeken.

Naast deze waarschuwingen zijn ook woningen doorzocht. Bij 28 mensen zijn gegevensdragers in beslag genomen. Het zou dan bijvoorbeeld kunnen gaan om computers of harde schijven. Wie ondanks deze waarschuwing doorgaat met het downloaden of verspreiden van kinderporno kan verwachten dat de politie een onderzoek start, waarschuwt ze.