Verzuim in zorg neemt weer toe

AMSTERDAM (ANP) - Het verzuim onder zorgpersoneel nam het afgelopen kwartaal weer toe, zegt onderzoeksinstituut Vernet. Het kwam door meer korte afwezigheid (hooguit veertien dagen) van medewerkers. Dat is met 18 procent gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Langdurig wegblijven nam amper toe.

"Na vijf kwartalen van daling zien we dat het verzuim weer stijgt, op zich geen verrassing. Dat deze stijging juist in de zomermaanden wordt veroorzaakt door het korte verzuim hadden we niet verwacht", aldus Danijela Budimir, directeur bedrijfsvoering van Vernet. In de winter is er doorgaans meer kort verzuim, door verkoudheden bijvoorbeeld. Mogelijk is de stijging van de coronabesmettingen debet aan de stijging van kortdurend verzuim in het voorjaar.

Vernet noemt het verder "opvallend" dat het langdurig verzuim (92 dagen en langer) voor het eerst sinds lange tijd nauwelijks groeit.