Drievoudig grandslamwinnares Kerber stopt na Spelen met tennis

PARIJS (ANP/DPA) - Angelique Kerber beëindigt na de Olympische Spelen in Parijs haar tennisloopbaan. Dat meldt de 36-jarige Duitse, winnares van drie grandslamtoernooien, op Instagram.

"Voordat de Olympische Spelen beginnen, kan ik zeggen dat ik Parijs 2024 nooit zal vergeten. Het zal mijn laatste professionele toernooi als tennisster zijn", aldus Kerber. "Hoewel dit eigenlijk de juiste beslissing kan zijn, zal dat nooit zo voelen. Simpelweg omdat ik met heel mijn hart van de sport houd en dankbaar ben voor de herinneringen en kansen die het mij heeft gegeven."

Kerber was eerder tijdelijk met tennis gestopt omdat ze moeder werd. Zeventien maanden geleden keerde ze terug op de baan. Kerber kwam niet meer in de buurt van het niveau dat ze eerder haalde. In 2016 won de tennisster zowel de Australian Open als de US Open en ze werd na Steffi Graf de tweede Duitse die de wereldranglijst aanvoerde. Kerber schreef in 2018 met Wimbledon het derde grandslamtoernooi op haar naam. Bij de Spelen van 2016 in Rio behaalde ze zilver.