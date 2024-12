Vier koepels staken gesprekken over aanvullend zorgakkoord

UTRECHT (ANP) - Vier zorgorganisaties stoppen met de gesprekken over een aanvullend zorgakkoord die ze met het kabinet-Schoof voerden. Het gaat om de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). De organisaties zeggen er geen vertrouwen in te hebben om met het kabinet tot een aanvullend zorg- en welzijnsakkoord te komen voor de jaren 2027 en 2028.

Met het zorg- en welzijnsakkoord wil het kabinet het bestaande Integraal Zorgakkoord verbreden, intensiveren en concretiseren, kondigde het in zijn regeerprogramma aan. In dat Integraal Zorgakkoord, dat twee jaar geleden is ondertekend, staan afspraken tussen het Rijk, gemeenten en de zorg. De vier koepelorganisaties die nu stoppen met praten over het aanvullende zorg- en welzijnsakkoord, zeggen wel te blijven doorgaan met de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord.