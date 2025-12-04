Klaver zou minderheidskabinet 'cruciale fout' vinden

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver zou het een "cruciale fout" vinden als D66 en CDA op basis van hun formatiestuk gaan onderhandelen over een minderheidskabinet. Daarmee zouden zij het "blokkeergedrag" van de VVD belonen, zei hij na afloop van een gesprek met informateur Sybrand Buma.

Klaver vindt dat zijn partij, die bij de verkiezingen zakte van 25 naar 20 zetels, thuishoort aan de onderhandelingstafel. "Wat dit land nodig heeft, zijn doorbraken", zei hij. "Daarvoor is een meerderheidskabinet nodig en daarvoor zijn wij echt noodzakelijk." Eerder zei hij al aanknopingspunten te zien voor samenwerking in het inhoudelijke stuk dat D66 en CDA deze week presenteerden.

De VVD volhardt er tot dusver in dat de partij niet met GroenLinks-PvdA in een coalitie wil. Klaver noemde dat "de arrogantie van de macht". Ook de liberalen verloren op 29 oktober, zij gingen van 24 naar 22 zetels in de Tweede Kamer.