ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Klaver zou minderheidskabinet 'cruciale fout' vinden

Samenleving
door anp
donderdag, 04 december 2025 om 12:10
anp041225142 1
DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver zou het een "cruciale fout" vinden als D66 en CDA op basis van hun formatiestuk gaan onderhandelen over een minderheidskabinet. Daarmee zouden zij het "blokkeergedrag" van de VVD belonen, zei hij na afloop van een gesprek met informateur Sybrand Buma.
Klaver vindt dat zijn partij, die bij de verkiezingen zakte van 25 naar 20 zetels, thuishoort aan de onderhandelingstafel. "Wat dit land nodig heeft, zijn doorbraken", zei hij. "Daarvoor is een meerderheidskabinet nodig en daarvoor zijn wij echt noodzakelijk." Eerder zei hij al aanknopingspunten te zien voor samenwerking in het inhoudelijke stuk dat D66 en CDA deze week presenteerden.
De VVD volhardt er tot dusver in dat de partij niet met GroenLinks-PvdA in een coalitie wil. Klaver noemde dat "de arrogantie van de macht". Ook de liberalen verloren op 29 oktober, zij gingen van 24 naar 22 zetels in de Tweede Kamer.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-66234331

Voor een prikkie onder de hamer: Belastingdienst zet peperdure Bentley van Ali B te koop

anp 514443012

Is het verboden om een kerstboom mee naar huis te nemen met open achterklep?

poetins-jongste-dochter-elizaveta-krivonogikh

Poetins dochter over de oorlog: "Ik kan er helaas niks aan doen

65761548_m

Dit is wat frisdrank doet met je afweersysteem

generated-image (11)

Waarom wordt onze samenleving zichtbaarder conservatief? Van de tradwife-trend, nieuwe christenen tot politieke verschuivingen

GettyImages-544546845

Er zijn mensen die altijd klagen. Waarom doen ze dat?

Loading