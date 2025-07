Vrouwen met siliconen borstimplantaten hebben niet vaker klachten

AMSTERDAM (ANP) - Siliconen borstimplantaten leiden niet tot een grotere kans op klachten zoals vermoeidheid, spier- en gewrichtspijn, hoofdpijn en somberheid. Onderzoekers onder leiding van het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis ondervroegen vrouwen die zijn behandeld voor borstkanker. De studie werd gepubliceerd in het medische tijdschrift Journal of the National Cancer Institute.

Naar schatting hebben 200.000 vrouwen tussen de 20 en 70 jaar in Nederland borstimplantaten. Een kwart kreeg deze na een borstamputatie vanwege kanker of een erfelijke aanleg voor kanker. Een deel van de vrouwen met siliconen implantaten ervaart uiteenlopende klachten, bekend als 'Breast Implant Illness'.

De klachten komen ook veel voor onder de rest van de bevolking. Voor de studie vulden ruim 6000 vrouwen een vragenlijst in. Sommigen hadden na amputatie gekozen voor siliconen implantaten, anderen niet. Vrouwen met en zonder siliconen implantaten ervoeren even vaak klachten.