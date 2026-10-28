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V&VN: vier op de tien zorgmedewerkers willen griepprik halen

gezondheid
door anp
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UTRECHT (ANP) - Vier op de tien zorgmedewerkers zeggen dit jaar een griepprik te halen. Dat blijkt uit een onderzoek onder iets minder dan duizend personen van beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Meer dan de helft van de invullers gaf aan dit niet van plan te zijn; 5 procent wist het nog niet.
Zorgmedewerkers komen dagelijks in contact met kwetsbare mensen, voor wie griep ernstige gevolgen kan hebben. Daarom is er volgens V&VN-bestuurder Jaap Kappert werk aan de winkel. "We zien het liefst dat zoveel mogelijk zorgprofessionals zich laten vaccineren." De bestuurder benadrukt dat personeel daarmee niet alleen zichzelf beschermt, maar ook patiënten, cliënten, collega's en naasten: "Doe het niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen."
Ook werkgevers hebben volgens V&VN een belangrijke rol. Zij moeten griepvaccinaties laagdrempelig aanbieden, zodat zorgprofessionals zich eenvoudig kunnen laten vaccineren.
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