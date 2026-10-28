Begin jij ook altijd “maandag” met minder snoepen, meer bewegen of eindelijk die cursus? Grote kans dat het maandag weer niet lukt. Psychologen noemen het het woensdageffect: we wachten op een mooi startmoment en zien de gewone dagen ertussen als verloren tijd.

De term komt uit een blog van Emily Balcetis, psycholoog aan New York University, en student Flora Zik in Psychology Today . De Amerikaanse verslavingstherapeut Phil Smyth legde het deze maand uit aan Vice.

Een startdatum maakt het uitstellen makkelijker

Wie een verjaardag, nieuwe maand of 1 januari in gedachten heeft, ziet zijn toekomstige ik als iemand anders, schrijven Balcetis en Zik. Dat lieten Hengchen Dai en Claire Li van de Universiteit van Californië (UCLA) in 2019 zien in een overzichtsartikel. Het gevolg: je schuift het werk door naar die andere persoon, die vanaf maandag wel discipline heeft.

Het nieuwe begin voelt motiverend, maar het werk van vandaag blijft liggen. Ondertussen bestaat je leven vooral uit woensdagen.

Waarom juist de woensdag zo voelt

Smyth, directeur van een behandelcentrum in de Amerikaanse staat New Jersey, ziet het midden van de week als dieptepunt. Aan het begin van de week geeft een frisse start motivatie, aan het eind lonkt het weekend.

“Op woensdag is de opwinding van het weekend vaak uitgewerkt, maar het volgende voelt nog ver weg.”

Volgens hem kruipt er dan beslissingsmoeheid in, de vermoeidheid die ontstaat als je de hele dag keuzes moet maken. De motivatie zakt en zo’n dag wordt er een om door te komen. Over het kleutertje in je hoofd dat uitstelt schreef WEL eerder.

Alles of niets werkt tegen je

Een tweede valkuil is perfectionisme. In twee proeven van de Duitse psycholoog Jessica Höpfner (TU Darmstadt) moesten deelnemers een hoog, concreet doel halen. Wie dat door de opzet net niet lukte, werd somberder, had minder zelfvertrouwen en ging daarna minder snel een uitdaging aan.

Dat verklaart het bekende patroon: op dinsdag één keer de sportschool overgeslagen, dus de week is “toch al verpest”. Begin dan maar weer volgende maandag.

Hoe je jezelf ziet telt mee

Mensen houden gedrag beter vol als het past bij hoe ze zichzelf zien, schrijven Balcetis en Zik op basis van onderzoek van de Australische Kristie-Lee Alfrey uit 2025. “Ik ben nou eenmaal slecht in volhouden” maakt overslaan logisch. “Ik ben iemand aan het worden die hardloopt” doet het omgekeerde.

Zo maak je van een gewone woensdag een begindag

Vraag wat de kleinste versie is. Niet het hele plan, maar twintig minuten studeren of een kwartier wandelen. Dat kan vandaag.

Niet het hele plan, maar twintig minuten studeren of een kwartier wandelen. Dat kan vandaag. Meet anders. De vraag is niet of je alles deed wat je van plan was, maar of je iets deed dat je vooruit hielp.

De vraag is niet of je alles deed wat je van plan was, maar of je iets deed dat je vooruit hielp. Praat over wie je wordt. Zeg “ik word iemand die kookt” in plaats van “ik kan niet koken”.

Zeg “ik word iemand die kookt” in plaats van “ik kan niet koken”. Plan iets kleins om naar uit te kijken. Smyth noemt je favoriete koffie, een wandeling in de lunchpauze of ’s avonds afspreken met een vriend. Dat breekt de week en maakt een doordeweekse dag minder grijs.

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