Politie vraagt vijf buitenlandse korpsen om hulp voor NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft voor de NAVO-top in Den Haag hulp gevraagd van de korpsen uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië, zei Willem Woelders van de korpsleiding dinsdag bij een vooruitblik op de top. De Nederlandse politie zet zelf 27.000 politiemensen in rondom de top, die eind juni is.

De buitenlandse hulp bestaat bijvoorbeeld uit agenten met honden en teams tegen aanvallen met drones, aldus Woelders. De inzet van de buitenlandse agenten gebeurt altijd samen met Nederlandse politiemensen.

Als er bewakingseenheden van de politie worden ingezet, gebeurt dat in combinatie met Defensie, zoals eerder ook gebeurde bij het grote liquidatieproces Marengo. "Dus je ziet gewoon blauw en groen op straat", aldus Woelders. De twee organisaties trainen ook al samen.