Wat energiedranken echt doen met jouw lijf (en dat van je kinderen)

gezondheid
door Ans Vink
zondag, 26 oktober 2025 om 6:41
bijgewerkt om zondag, 26 oktober 2025 om 8:53
Ze zijn behoorlijk smerig (en duur), maar de 14-jarige de geen bier mag drinken wordt er door aangetrokken als door een magneet. Waarbij de miljarden de worden uitgegeven aan uitgekiende marketing vast ook helpen.
Of je nu Monster, Red Bull, Prime of Rockstar drinkt, energiedranken zijn razend populair bij jongeren. Maar ze zijn verre van onschuldig: één blikje bevat vaak evenveel cafeïne als drie espresso's én 13 (!) theelepels suiker. De impact op het jeugdige lichaam is groot.
Scherm­afbeelding 2025-10-26 om 07.49.55
En als je het niet gelooft: volg deze link naar Harvard
De Europese voedselveiligheid stelt dat kinderen niet meer dan 3 mg cafeïne per kilo lichaamsgewicht mogen binnenkrijgen. Toch zitten veel energydranken daar dik boven: een standaard blikje Monster bevat 86 mg cafeïne en 27 gram suiker. Overmatig gebruik kan leiden tot onrust, snelle hartslag, slaapproblemen, overgewicht en zelfs hartritmestoornissen. “De combinatie van cafeïne en suiker is extra zwaar voor een kind”, waarschuwt de Britse nutritionist Charlotte Faure Green.
Gevolgen bij jongeren:
  • Slaapproblemen, rusteloosheid en verminderde concentratie
  • Meer kans op gebitsproblemen, overgewicht en hoge bloeddruk
  • Risico op hartritmestoornissen, bekende gevallen van spoedopname en zelfs hartstilstand​
  • ‘Energie’ afkomstig uit een blikje is tijdelijk; de rebound daarna vergroot juist vermoeidheid
Sommige scholen en supermarkten proberen energydranken te weren, maar ze zijn desondanks makkelijk verkrijgbaar. Experts adviseren: sleep het gesprek niet aan tot een noodsituatie, maar maak energydranken bespreekbaar en kies voor water of melk als vaste dorstlesser.

