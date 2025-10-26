ECONOMIE
Oost-Timor elfde lid van samenwerkingsverband ASEAN

Samenleving
zondag, 26 oktober 2025 om 3:01
KUALA LUMPUR (ANP) - Oost-Timor is toegelaten tot ASEAN, het samenwerkingsverband van Zuidoost-Aziatische landen. Het land diende in 2011 voor het eerst een aanvraag in om onderdeel te worden van het verband en mag sinds 2022 vergaderingen bijwonen, maar werd zondag pas volwaardig lid.
Oost-Timor telt 1,4 miljoen inwoners en is het jongste land in de regio. Het werd in 2002 onafhankelijk van Indonesië, na 24 jaar bezetting. Premier Xanana Gusmao noemde de toetreding tot ASEAN zondag een historisch moment en "een droom die uitkomt" voor het land, het armste in Zuidoost-Azië.
De Association of Southeast Asian Nations bestaat met de toelating van Oost-Timor uit elf leden. De andere tien zijn Brunei, Cambodja, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, de Filipijnen, Singapore, Thailand en Vietnam
