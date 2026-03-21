Bisschops snelt naar halve finales 60 meter op WK indoor

TORUN (ANP) - Minke Bisschops heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 60 meter bij de WK indooratletiek in het Poolse Torun. De 23-jarige atlete kwam in haar heat als derde over de finish in een tijd van 7,22. De eerste drie kregen rechtstreeks toegang tot de halve finales, die zaterdagavond zijn.

Bisschops bewaart goede herinneringen aan de Kujawsko-Pomorska Arena in Torun. De Limburgse atlete liep vorige maand in de indoorhal haar persoonlijk record op de 60 meter: 7,10, een tijd waarmee ze op de nationale ranglijst aller tijden opschoof naar de derde plaats, achter sprinticonen Nelli Cooman en Dafne Schippers (7,00).

Bisschops moest de Luxemburgse Patrizia van der Weken (7,14) en de Portugese Tatjana Pinto (7,17) voor zich dulden, maar ze was vooral blij dat ze door was. "Ik liep geen fantastische tijd, maar het is niet mijn beste moment van de dag. Ik moest vanmorgen om half zeven al op. Ik moet er altijd even inkomen", zei de Limburgse kort na haar race.

Bisschops memoreerde nog even haar gevoelige hamstrings. Ze voelt nog altijd de naweeën van de blessure die haar vorig jaar parten speelde op de WK outdoor in Tokio. Bisschops kon door de kwetsuur niet in actie komen. "Ik had deze serie ook nodig om te snappen dat het goed zit in het lijf. Ik voelde niks. Jammer dat het nu negen uur duurt voordat ik weer kan lopen. Ik raak nu uit de wedstrijdvibe en dat vind ik niet prettig."