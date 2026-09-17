Weg met hoofdpijn en migraine zonder pillen: deze simpele tips kunnen helpen

Wie regelmatig hoofdpijn of migraine heeft, grijpt al snel naar een pijnstiller. Maar dat is niet altijd de beste oplossing. Te vaak pillen slikken kan juist leiden tot medicatie-overgebruikshoofdpijn: klachten die mede blijven bestaan door het frequente gebruik van pijnstillers. Met rust, voldoende drinken, ontspanning en een beter dagritme zijn aanvallen soms ook zonder medicijnen te verzachten.

Pijnstillers kunnen hoofdpijn in stand houden

Pijnstillers kunnen bij hoofdpijn of migraine verlichting geven, maar dagelijks of zeer frequent gebruik is geen onschuldige gewoonte. Wie steeds opnieuw een tablet inneemt, loopt niet alleen kans op bijwerkingen, maar kan ook in een vicieuze cirkel terechtkomen waarbij hoofdpijn juist vaker terugkomt.

Daarom is het zinvol om eerst te kijken naar mogelijke oorzaken: te weinig slaap, stress, lang beeldschermwerk, gespannen nek- en schouderspieren, onvoldoende drinken of het overslaan van maaltijden. Ook alcohol, veel cafeïne of juist plotseling stoppen met cafeïne kunnen een rol spelen.

Dit kunt u doen bij gewone hoofdpijn

Bij spanningshoofdpijn — vaak een drukkende, knellende pijn rond voorhoofd, slapen of achterhoofd — kunnen eenvoudige maatregelen al verschil maken.

Drink een paar glazen water, zeker na inspanning, warm weer of alcohol.

Neem een korte pauze van computer, telefoon en fel licht.

Maak een rustige wandeling of ga even naar buiten.

Ontspan nek, schouders en kaak; veel mensen houden daar ongemerkt spanning vast.

Neem een warme douche of leg warmte op de nek en schouders.

Eet iets kleins als u een maaltijd hebt overgeslagen.

Let op uw houding bij bureauwerk en controleer eventueel of uw brilsterkte nog klopt.

Wie veel achter een scherm zit, kan baat hebben bij vaste micropauzes. Even opstaan, naar buiten kijken en de schouders losmaken is vaak effectiever dan urenlang in dezelfde houding blijven werken.

Bij migraine: prikkels zo snel mogelijk verminderen

Migraine is meer dan een stevige hoofdpijn. De aanval gaat vaak samen met misselijkheid, overgevoeligheid voor licht en geluid, vermoeidheid of soms een aura met visuele verschijnselen. Dan is prikkelreductie vaak de meest praktische eerste stap.

Ga zo vroeg mogelijk naar een donkere, stille en liefst koele ruimte. Leg eventueel een koel kompres op het voorhoofd of in de nek en probeer regelmatig kleine slokjes te drinken. Vermijd beeldschermen, sterke geuren en drukte zolang de aanval aanhoudt.

Sommige mensen merken dat een kleine hoeveelheid cafeïne aan het begin van een aanval helpt. Maar wie veel koffie, cola of energiedrank gebruikt, kan juist hoofdpijn krijgen bij schommelingen in de inname. Regelmaat is daarom belangrijker dan steeds meer cafeïne nemen.

Hoofdpijndagboek helpt patronen ontdekken

Wie vaker hoofdpijn of migraine heeft, doet er goed aan een dagboek bij te houden. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Schrijf kort op wanneer de aanval begon, hoe lang die duurde en wat er die dag anders was.

Om te noteren Voorbeelden Tijdstip en duur Hoofdpijn in de middag, migraine na een drukke werkdag Eten en drinken Ontbijt overgeslagen, weinig water, alcohol of extra koffie Slaap Te korte nacht, onrustige slaap of juist lang uitslapen Stress en inspanning Deadline, emotionele spanning, intensieve sport Omgeving Fel zonlicht, warmte, lawaai, lange schermtijd Klachten Bonzende pijn, misselijkheid, lichtgevoeligheid, aura

Na een paar weken worden triggers vaak zichtbaarder. Dat kan helpen om aanvallen niet alleen te bestrijden, maar ook vaker te voorkomen.

Regelmaat maakt verschil

Bij terugkerende hoofdpijn is een stabiel dagritme vaak onderschat. Voldoende slaap, maaltijden op vaste momenten, genoeg vocht en regelmatige lichte beweging kunnen de gevoeligheid voor klachten verminderen. Probeer ook niet alleen in het weekend ‘bij te slapen’: grote verschillen tussen werk- en vrije dagen kunnen migraine juist uitlokken.

Ontspanningstechnieken, ademhalingsoefeningen, yoga of fysiotherapie kunnen zinvol zijn als stress, een verkeerde werkhouding of gespannen spieren een duidelijke rol spelen. Bij nachtelijk tandenknarsen kan een tandarts of huisarts meedenken.

Wanneer moet u naar de huisarts?

Nieuwe, plotselinge of sterk veranderende hoofdpijn verdient altijd aandacht. Neem direct contact op met een arts of spoedzorg bij een explosief opkomende, extreem heftige hoofdpijn, zeker als die gepaard gaat met verwardheid, uitvalsverschijnselen, problemen met praten of zien, flauwvallen, koorts, een stijve nek of aanhoudend braken.

Maak ook een afspraak bij de huisarts als hoofdpijn of migraine vaak terugkomt, uw werk of dagelijks leven belemmert, of als u steeds vaker pijnstillers nodig denkt te hebben. De arts kan beoordelen welk type hoofdpijn speelt en bespreken welke behandeling of preventie het beste past.