De 'daith'-piercing tegen migraine, ADHD en andere kwalen: kwakzalverij of werkt het echt?

Een piercing door het binnenste kraakbeen van je oor, net boven de gehoorgang, die migraine, overprikkeling en zelfs post-covidklachten kan verhelpen. Het klinkt te mooi om waar te zijn. Toch zweren duizenden Nederlanders bij de zogeheten daith-piercing, die de nervus vagus zou stimuleren. Radar ging op onderzoek uit en stuitte op wetenschappers die allesbehalve overtuigd zijn.

Piercing tegen ADHD en post-covid

De populariteit van de daith-piercing is enorm. Klinieken als NVS Kliniek Veldhoven en Daith Kliniek Eindhoven verdienen geld als water en zitten weken tot maanden volgeboekt. Volgens aanbieders ervaart zeker 80 procent van de klanten minder klachten. “Mijn leven teruggekregen”, “een lifesaver” en “mijn pijnscore ging van een 8 naar een 2”, schrijven gebruikers in een oproep van consumentenprogramma Radar.

Monique, een van hen, liet in april piercings in beide oren zetten tegen onder meer ADHD en post-covid. “Op 10 april liep ik de kliniek binnen en een uur later was mijn leven compleet veranderd.” Ook Karin is enthousiast: “Ik heb mijn leven weer terug.” Maar niet iedereen is blij met de oorring. Zo zegt Gertine dat haar migraine-klachten onveranderd bleven. Toen ze dat aangaf bij de kliniek, kreeg ze te horen dat ze “te veel stress” had.

'Klassieke pseudowetenschap'

Neurologen zijn uitgesproken kritisch. “Het is natuurlijk heel onaannemelijk dat één simpele ingreep aan het oor een dusdanig breed scala aan ziektebeelden zou verbeteren”, zegt Hans Carpay, neuroloog en directeur van The Migraine Clinic. Zijn collega Ritu Saxena van het Maasstad Ziekenhuis noemt het “klassieke pseudowetenschap”.

Volgens de artsen is het onwaarschijnlijk dat een piercing een zenuw kan stimuleren. “Misschien maak je hem met een piercing juist wel kapot”, zegt Saxena. De nervus vagus wordt bij echte medische behandelingen elektrisch gestimuleerd via een implantaat, niet door een metalen staafje in het oor. Ook zijn er gebruikers die nog bloedingen meldingen in hun oorschelp, lang na de behandeling. Het helingsproces na verwijdering van de piercing kan ook maandenlang duren.

Lourdes

Toch begrijpen de neurologen waarom sommige mensen zich beter voelen. “Migraine is een aandoening met een enorm hoge placebo -respons”, legt Saxena uit. “De verwachting, de aandacht, de kosten en de fysieke ingreep kunnen samen een krachtig placebo-effect creëren.” Carpay vergelijkt het met een pelgrimstocht: “Ik heb ook mensen die naar Lourdes zijn geweest en nooit meer migraine hebben.”

“En of het nou placebo is of niet, dat maakt eigenlijk nog niet uit. Als het zo geweldig zou helpen, zou het fantastisch zijn, toch?”, voegt Saxena toe.

Klinieken verdedigen hun aanpak

De betrokken klinieken wijzen de kritiek resoluut af. Volgens NVS Kliniek is er sprake van “mechanische stimulatie” van de zenuw, die het zenuwstelsel “in balans” brengt. “Empirisch bewijs van al deze mensen die zeggen dat ze geholpen zijn is toch ook bewijs?” zegt de kliniek, die stelt al meer dan 18.000 mensen te hebben behandeld.

Dat de behandeling 200 euro kost, vinden de aanbieders redelijk. “Bij een piercingshop loop je na 10 minuten naar buiten”, zegt NVS Kliniek. Hun behandeling zou tot anderhalf uur duren, inclusief metingen en nazorg.

Dure kwakzalverij

De discussie over de daith-piercing lijkt voorlopig nog niet beslecht. Voorstanders zien het als een holistische manier om het zenuwstelsel te herstellen; artsen zien het als dure kwakzalverij.“Als het echt werkt, zou het toch eenvoudig zijn om dat met goed onderzoek te bewijzen?”, besluit neuroloog Carpay.