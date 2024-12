Wegwerpvapes in België vrijwel uitverkocht nu verbod nadert

BRUSSEL (ANP/AFP) - Belgische tabakswinkels raken door hun wegwerp-e-sigaretten heen. Voorraden worden niet meer aangevuld omdat de wegwerpvapes bij de zuiderburen vanaf nieuwjaarsdag verboden zijn. Frankrijk bereidt ook een verbod voor.

De Europese Unie streeft ernaar om tegen 2040 een rookvrije generatie te realiseren, waarbij het percentage rokers in de EU-landen moet dalen van ongeveer 25 procent nu naar minder dan 5 procent. Sommige EU-landen zijn van plan deze deadline naar voren te halen.

Wegwerpvapes zijn razend populair onder jongeren vanwege hun brede scala aan smaken zoals appel, watermeloen en cola. Omdat ze nicotine bevatten, kunnen ze een opstapje zijn naar andere tabaksproducten. België is het eerste EU-land dat de wegwerpvapes verbiedt. Frankrijk bereidt een soortgelijk verbod voor, waarbij de boetes op de productie, verkoop en het gratis aanbieden van vapes kunnen oplopen tot 100.000 euro.

Vapes met smaakjes

Een recente EU-studie toonde aan dat de meerderheid van de e-sigaretgebruikers kiest voor een oplaadbare vape, maar de wegwerpversies zijn vooral populair bij jongeren tussen 15 en 24 jaar.

In Nederland is de verkoop van wegwerpvapes niet verboden. Wel is sinds begin dit jaar een verbod van kracht op vapes met smaakjes. Alleen de smaak van tabak is nog toegestaan.

Onlineverkoop in Nederland

Volgens de Nederlandse branchevereniging van elektronische sigarettenverkopers (Esigbond) ontlopen veel Nederlanders het smaakjesverbod. Zij kopen hun vapes nu online, via Chinese webshops en Snapchat.

Staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport Vincent Karremans gaf deze maand toe dat het smaakjesverbod niet altijd wordt nageleefd. Ook verkopers in Nederland zouden zich lang niet altijd aan het verbod houden. Hij noemde het toezicht "heel inefficiënt".