Zingen met andere moeders – onverwachte therapie tegen postnatale depressie

Postnatale depressie treft vele nieuwe moeders. Elk jaar krijgt ongeveer 1 op de 10 vrouwen in Nederland een postnatale (postpartum) depressie. Dit komt neer op zo’n 16.000 vrouwen per jaar. Deze aandoening gaat vaak gepaard met gevoelens van aanhoudende somberheid, angst en vervreemding in de weken of maanden na de geboorte.

Maar er is (soms) iets aan te doen. Recent onderzoek van King's College London toont aan dat een verrassende therapie bijzonder effectief kan zijn: samen zingen met andere moeders.

In een grootschalig onderzoek werden moeders met symptomen van postnatale depressie uitgenodigd voor tien weken groepszangsessies. Het resultaat? Zelfs zes maanden na afloop bleken de zingende moeders aanzienlijk betere scores op het gebied van mentale gezondheid te hebben dan een controlegroep die deelnam aan andere activiteiten. Zingen blijkt, volgens professor Carmine Pariante, op meerdere fronten te werken. Naast het aantoonbaar verlagen van stresshormonen werden sociale banden gesmeed en konden moeders elkaar via WhatsApp steunen.

Bijzonder is dat er geen kinderliedjes werden gezongen, maar nummers als “Here Comes the Sun” van The Beatles en het uit Kameroen afkomstige “Belle Mama”. Dit vergrootte niet alleen de communicatie tussen moeder en kind, maar verkleinde ook de drempel ten opzichte van andere therapieën.

Belangrijk is het besef dat zingen geen vervanging is voor medicatie of psychotherapie. Wel kan het als laagdrempelige, toegankelijke ondersteuning fungeren, zeker nu stigma rondom depressie nog een uitdaging vormt. Bovendien blijkt deze methode – met ongeveer £130 per deelnemer – zeer kosteneffectief.

Het is natuurlijk breder. Zingen in een koor is goed voor van alles. Voor Cognitieve stimulatie, voor vermindering van depressieve klachten, voor sociaal welzijn, voor verbeterde ademhaling. En je word er vrolijk van.