ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zingen met andere moeders – onverwachte therapie tegen postnatale depressie

psychologie
door Désirée du Roy
donderdag, 16 oktober 2025 om 6:49
pnd2klein_5f79ce-750x450
Postnatale depressie treft vele nieuwe moeders. Elk jaar krijgt ongeveer 1 op de 10 vrouwen in Nederland een postnatale (postpartum) depressie. Dit komt neer op zo’n 16.000 vrouwen per jaar. Deze aandoening gaat vaak gepaard met gevoelens van aanhoudende somberheid, angst en vervreemding in de weken of maanden na de geboorte.
Maar er is (soms) iets aan te doen. Recent onderzoek van King's College London toont aan dat een verrassende therapie bijzonder effectief kan zijn: samen zingen met andere moeders.
In een grootschalig onderzoek werden moeders met symptomen van postnatale depressie uitgenodigd voor tien weken groepszangsessies. Het resultaat? Zelfs zes maanden na afloop bleken de zingende moeders aanzienlijk betere scores op het gebied van mentale gezondheid te hebben dan een controlegroep die deelnam aan andere activiteiten. Zingen blijkt, volgens professor Carmine Pariante, op meerdere fronten te werken. Naast het aantoonbaar verlagen van stresshormonen werden sociale banden gesmeed en konden moeders elkaar via WhatsApp steunen.
Bijzonder is dat er geen kinderliedjes werden gezongen, maar nummers als “Here Comes the Sun” van The Beatles en het uit Kameroen afkomstige “Belle Mama”. Dit vergrootte niet alleen de communicatie tussen moeder en kind, maar verkleinde ook de drempel ten opzichte van andere therapieën.
Belangrijk is het besef dat zingen geen vervanging is voor medicatie of psychotherapie. Wel kan het als laagdrempelige, toegankelijke ondersteuning fungeren, zeker nu stigma rondom depressie nog een uitdaging vormt. Bovendien blijkt deze methode – met ongeveer £130 per deelnemer – zeer kosteneffectief.
Het is natuurlijk breder. Zingen in een koor is goed voor van alles. Voor Cognitieve stimulatie, voor vermindering van depressieve klachten, voor sociaal welzijn, voor verbeterde ademhaling. En je word er vrolijk van.
Zingen in groepsverband is meer dan een leuke activiteit: het biedt moeders met postnatale depressie verlichting, stimuleert sociale verbindingen en versterkt de band met hun kind. Meer weten? De volledige studie verscheen in het British Journal of Psychiatry.

Lees ook

Adele kreeg een depressie na bevallingAdele kreeg een depressie na bevalling
Dit dieet lijkt bij jongeren te werken tegen depressie: symptomen kelderen met 70 procentDit dieet lijkt bij jongeren te werken tegen depressie: symptomen kelderen met 70 procent
Depressie: de ergste dingen de je kunt zeggen tegen iemand die diep in de put zitDepressie: de ergste dingen de je kunt zeggen tegen iemand die diep in de put zit
Wetenschappers vinden voor het eerst hersencellen die depressie sturenWetenschappers vinden voor het eerst hersencellen die depressie sturen
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2376235619

Deze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugd

G3RvlqRW8AAvSWI

Wilders schrikt van peilingen: hij hervat campagne

ANP-537342152

De verrassende leeftijd waarop je hersenen hun piek bereiken

ANP-539116170

Bontenbal bekent kleur: “Als je me het pistool op de borst zet…”

ANP-511716543 (1)

Wat er met je darmen gebeurt als je twee keer per week krachttraining doet

79868106_m

Zwakke plek in magnetisch veld van de aarde wordt steeds groter

anp151025148 1

Le Pen kan definitief geen president van Frankrijk worden

Loading