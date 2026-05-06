WHO: hantavirus op cruiseschip lijkt niet op begin covid-pandemie

GENÈVE (ANP/AFP) - De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, denkt niet dat de dodelijke uitbraak van het hantavirus op cruiseschip Hondius lijkt op het begin van de covidpandemie. Dat zegt hij tegen persbureau AFP.

Drie opvarenden van de MV Hondius kwamen om het leven, vijf anderen zijn ziek. Bij drie van hen is vooralsnog het hantavirus bevestigd. De WHO meldde eerder op woensdag dat het algehele risico voor de volksgezondheid laag blijft. De organisatie zegt de gezondheid van passagiers en bemanningsleden nauwlettend in de gaten te houden.

Drie patiënten waarbij een hantavirusinfectie vermoed wordt, zijn woensdag van het schip geëvacueerd en onderweg naar Nederland voor medische zorg. Het gaat om een Nederlander, een Brit en een Duitser.

De Hondius wil zaterdag aanmeren in Tenerife. Daarna worden de opvarenden zonder symptomen overgebracht naar hun thuisland, meldde de Spaanse minister van Volksgezondheid.