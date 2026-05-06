Frans vliegdekschip sorteert voor op hulp Straat van Hormuz

PARIJS (ANP) - Een Frans vliegdekschip en ondersteunende oorlogsbodems maken zich op voor hulp bij het vrijmaken van de Straat van Hormuz. De Charles de Gaulle vaart alvast richting de zeestraat om meteen te kunnen beginnen als de Verenigde Staten en Iran stoppen met vechten, laat het ministerie van Defensie weten.

Het vlooteskader is woensdag het Suezkanaal opgevaren, aldus Defensie. "Op weg naar de zuidelijke Rode Zee en de Golf van Aden." Daar kan het "de regionale situatie herbeoordelen in afwachting van de start van het initiatief", luidt het in een persbericht. Frankrijk voert samen met het Verenigd Koninkrijk een groep landen aan die wil helpen de scheepvaart weer op gang te krijgen zodra er een bestand is.

De Charles de Gaulle werd tot een paar dagen geleden beschermd door het Nederlandse fregat Zr.Ms. Evertsen. Dat is inmiddels op weg naar huis. Het fregat Zr.Ms. De Ruyter, dat mede om te kunnen assisteren in het Midden-Oosten oostwaarts is gestuurd, is nu in India.