ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Frans vliegdekschip sorteert voor op hulp Straat van Hormuz

Samenleving
door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 15:26
anp060526120 1
PARIJS (ANP) - Een Frans vliegdekschip en ondersteunende oorlogsbodems maken zich op voor hulp bij het vrijmaken van de Straat van Hormuz. De Charles de Gaulle vaart alvast richting de zeestraat om meteen te kunnen beginnen als de Verenigde Staten en Iran stoppen met vechten, laat het ministerie van Defensie weten.
Het vlooteskader is woensdag het Suezkanaal opgevaren, aldus Defensie. "Op weg naar de zuidelijke Rode Zee en de Golf van Aden." Daar kan het "de regionale situatie herbeoordelen in afwachting van de start van het initiatief", luidt het in een persbericht. Frankrijk voert samen met het Verenigd Koninkrijk een groep landen aan die wil helpen de scheepvaart weer op gang te krijgen zodra er een bestand is.
De Charles de Gaulle werd tot een paar dagen geleden beschermd door het Nederlandse fregat Zr.Ms. Evertsen. Dat is inmiddels op weg naar huis. Het fregat Zr.Ms. De Ruyter, dat mede om te kunnen assisteren in het Midden-Oosten oostwaarts is gestuurd, is nu in India.
loading

POPULAIR NIEUWS

117585092 m

We eten veel te weinig vezels, maar de oplossing is eenvoudig

ANP-554733158

Ali B gaat klappen krijgen in de bajes

ANP-504945544

Patricia Paay (77) stiller dan ooit: zorgen om gezondheid na valpartij en scheiding

president-donald-trump-eind-juli-met-een-mondkapje-op-bij-een-rondleiding-door-het-innovatiecenter-van-fujifilm-in-morrisville-north-carolina

Trump houdt studie geheim die aantoont dat Covid-vaccins effectief en veilig zijn

anp 431352066

Veel mensen wassen rauwe kip voor het koken: Goed idee of niet?

angeklagte-erzieherin-im-landgericht-goettingen

Kleuterjuf doodt 15-jarig meisje – vanwege haar mobiele telefoon

Loading