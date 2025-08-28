ECONOMIE
Witte Huis ontslaat directeur gezondheidscentrum CDC

gezondheid
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 6:49
anp280825035 1
WASHINGTON (ANP) - Het Witte Huis heeft woensdagavond Susan Monarez, directeur van de gezondheidsdienst CDC, ontslagen, zo schrijft The Washington Post.
Dat gebeurde als reactie op een verklaring van Monarez' advocaten. Die zeiden dat ze geen ontslag had ingediend en ook niet was ontslagen, nadat verschillende media en ook het ministerie van Gezondheidszorg haar vertrek hadden gemeld. Ze beschuldigden minister van Gezondheidszorg Robert F. Kennedy jr. ervan dat hij "volksgezondheid inzet als wapen voor politiek gewin".
"Zoals haar advocaten buitengewoon helder maken, volgt Susan Monarez niet de agenda van de president om Amerika Weer Gezond te Maken", schreef de woordvoerder van het Witte Huis Kush Desai in een e-mail, aldus The Washington Post. Volgens Desai had Monarez de leiding van het ministerie van Gezondheidszorg laten weten dat ze haar ontslag zou indienen.
Zeker drie leidinggevenden van de CDC hebben na de gebeurtenissen rond Monarez hun ontslag ingediend, onder wie het hoofd Medische Dienst, het hoofd Immunisering en Luchtwegaandoeningen en de directeur van het Nationaal Centrum voor Opkomende en Zoönotische Infectieziekten.
Vorig jaar in Nederland 120 mensen vermoord, 5 minder dan in 2023

