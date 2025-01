Politie zegt niets over dreiging concert RAI om daderinformatie

AMSTERDAM (ANP) - Het concert in de RAI Amsterdam van zanger Sharafat Parwani kon zaterdagavond niet doorgaan vanwege "een serieuze dreiging" die zich richtte op dat concert. Dat meldt een politiewoordvoerder zondagochtend. Meer informatie over de dreiging, bijvoorbeeld wat die inhield en tegen wie die precies was gericht, geeft de woordvoerder niet, omdat dat zogenoemde daderinformatie is. Die informatie gebruikt de politie om te achterhalen wie erachter zit. Vooralsnog zijn geen verdachten aangehouden.

Eerder sprak de politie van "een onveilige situatie voor het bezoekende publiek". De dreiging was volgens de zegsman zo serieus dat het concert moest worden afgelast en er ontruimd moest worden. Bij het concert waren naar schatting ruim duizend bezoekers aanwezig, zo werd eerder al bekend. De ontruiming verliep volgens de zegsman vlekkeloos.