Ziekenhuis Nijmegen grijpt in op afdeling cardiologie

NIJMEGEN (ANP) - Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen neemt de leiding over de afdeling cardiologie over van de medisch specialisten die daar werken. Volgens het ziekenhuis voldeed de afdeling niet aan richtlijnen.

Het ziekenhuis meldt niet wat er precies mis was, maar zegt wel dat er onderzoek is gedaan naar aanleiding van "toenemende signalen over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de cardiologische zorg geleverd door de maatschap cardiologie". Een nieuwe leiding moet de zorg verbeteren, de organisatie anders inrichten en een veilig werkklimaat bewaken.

De afdeling was eerder onderzocht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspecteurs concludeerden vorig jaar dat de kliniek zijn zaken niet op orde had, net als de afdelingen cardiologie van enkele andere ziekenhuizen. Het grootste probleem was dat er te weinig zicht was op betalingen van leveranciers van medische hulpmiddelen aan artsen. De ziekenhuizen voldeden daardoor niet aan regels om belangenverstrengeling te voorkomen.

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, die betrokken was bij het onderzoek naar de afdeling, laat weten de maatregelen te steunen. "Samenwerking, met oog voor de patiënt, draagt bij aan een duurzaam herstel van vertrouwen en kwaliteit van zorg", stelt voorzitter Rudolf de Boer in een verklaring.