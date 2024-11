Republikein verwijst na ICC-besluit naar 'invasiewet' Den Haag

WASHINGTON (ANP) - De prominente Republikeinse senator Tom Cotton heeft woedend gereageerd op de arrestatiebevelen tegen de Israëlische premier en zijn voormalige minister van Defensie. De politicus zei op X dat "de Amerikaanse wet over het ICC niet voor niks bekendstaat als de invasiewet voor Den Haag".

Cotton verwijst naar wetgeving van meer dan twintig jaar geleden, uit de periode waarin zijn partijgenoot George W. Bush in het Witte Huis zat. Daar staat in dat de president alle mogelijke middelen mag inzetten om Amerikanen of personen uit bevriende landen vrij te krijgen die zijn opgepakt in opdracht van het ICC in Den Haag. De wet kreeg de officieuze bijnaam 'The Hague Invasion Act'.

De Republikein noemt het Internationaal Strafhof (ICC) een nephof en aanklager Karim Khan een "gestoorde fanaticus". Degenen die de arrestatiebevelen gaan uitvoeren moeten volgens Cotton rekening houden met de gevolgen.