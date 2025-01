ROTTERDAM (ANP) - De man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 4-jarig meisje in Rotterdam is vrijgelaten, meldde het Openbaar Ministerie dinsdagmiddag. Hij blijft wel verdachte. Het gaat om een 43-jarige man uit Rotterdam. De man is vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs tegen hem ligt om hem gedurende het onderzoek vast te houden, aldus een woordvoerster van het OM.

Het meisje werd afgelopen zaterdag gevonden.