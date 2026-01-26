ECONOMIE
Zo'n 3,5 miljoen mensen hebben last van medicijntekorten

gezondheid
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 14:07
DEN HAAG (ANP) - Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders merken de gevolgen van de tekorten aan geneesmiddelen in Nederland. Dat is een op de drie medicijngebruikers, meldt de beroepsorganisatie voor apothekers, de KNMP.
Als een geneesmiddel tijdelijk niet beschikbaar is, kan het zijn dat een gebruiker een ander middel krijgt. Soms krijgen ze hetzelfde middel, maar met een andere dosis. Het lichaam moet daaraan wennen. "Dit leidt tot verminderde therapietrouw, duurdere alternatieven en verkeerd medicijngebruik met onnodige ziekenhuisopnamen als meest ingrijpende gevolg", aldus de KNMP.
Volgens de organisatie daalt het aantal tekorten wel. Vorig jaar was de voorraad van 1134 geneesmiddelen te laag. Een jaar eerder waren er 1563 tekorten. Dat is een afname van ruim een kwart.
