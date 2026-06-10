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Zorg was aantal keer dicht bij code zwart tijdens de pandemie

gezondheid
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 11:19
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DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse zorg zat een aantal keer dicht tegen code zwart aan tijdens de coronapandemie, zei voormalig minister Tamara van Ark van Medische Zorg tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie corona. Uiteindelijk kwam het net niet zo ver, maar Van Ark zei dat ze er wel op had geoefend.
Code zwart in de zorg betekent dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat moet worden gekozen. Het kabinet wilde niet dat die keuze gemaakt werd op basis van leeftijd, maar de zorg wilde de eigen keuze kunnen maken, zei Van Ark. "We hebben uiteindelijk gezegd dat we de medische invalshoek volgen, met de Kamer en het kabinet."
"Met name in het voorjaar van 2021 vond ik de heftigheid wel heel groot", zei Van Ark over een periode waarin het aantal ziekenhuisopnames al een langere tijd toenam. "Het was een race tegen de klok met de vaccinaties." Volgens de oud-minister was vaccineren tegen het virus de uitweg uit de pandemie voor het kabinet.
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