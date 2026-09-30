Zorgorganisaties en artsen willen PFAS-vrije toekomst

AMSTERDAM (ANP) - Namens stichting Tegengif roepen artsen en zorgorganisaties de regering op om zich in te zetten voor een PFAS-vrije toekomst. In een woensdag verschenen brief schrijven ze over de noodzaak van een PFAS-lozingsverbod en een Europees PFAS-verbod in het belang van de volksgezondheid. Ook willen ze dat de medische sector stopt met het gebruik van hulpmiddelen met PFAS.

PFAS breken nauwelijks af en komen vooral via voedsel en drinkwater in het lichaam terecht, aldus de stichting. Volgens het RIVM heeft bijna driekwart van de mensen in Nederland meer PFAS in het bloed dan de gezondheidskundige grenswaarde. De stoffen kunnen het immuunsysteem aantasten en sommige PFAS worden in verband gebracht met kanker.

De ondertekenaars, waaronder hoogleraar en intensivist Diederik Gommers, willen dat Nederland een voorbeeldrol gaat spelen in de ontwikkeling van PFAS-vrije medische hulpmiddelen. Volgens Gommers zijn veel van zulke middelen al voorhanden. "Ik verwacht dat we op de IC binnen een paar jaar PFAS-vrij kunnen zijn."

De brief is gericht aan staatssecretaris Annet Bertam en minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat en ondertekend door onder meer de Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG), de Groene Zorg Alliantie, de Nederlandse Vereniging voor de Anesthesiologie (NVA), AJN Jeugdartsen Nederland, Caring Doctors en de Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM).