Huwelijksexperts: waarom vrouwen vaker willen scheiden dan mannen

Vrouwen nemen (veel) vaker het initiatief tot een scheiding dan mannen. Dat is zeker zo in de VS, waar dat onderzocht wordt, maar er zijn aanwijzingen dat het ook in Nederland en elders in de westerse wereld zo is.

Waarom is dat zo? Vrouwen zouden toch juist uit zijn op de bescherming van het huwelijk? En heel vaak zijn vrouwen nog altijd het financiële kind van de rekening na een scheiding.

BestLife sprak met een huwelijkstherapeut , een klinische psycholoog en een scheidingsmediator om erachter te komen waarom vrouwen vaker scheiden dan mannen en wat dat zegt over genderrollen in de huidige tijd. De conclusie is is dat het neerkomt op drie hoofdfactoren.

Vrouwen hebben vaker het gevoel dat het huwelijk hen tegenhoudt.

Heel veel gehuwde vrouwen werken. Maar toch draaien vrouwen nog steeds (gemiddeld) meer op voor de zorgtaken en voor de zorg voor de kinderen. Dat geeft een gevoel van uitbuiting.

Bovendien zijn mannen vaak meer onder de indruk van hun eigen werk dan van dat van hun partner. Veel mannen krijgen psychische problemen als de loopbaan van hun partner succesvoller is dan die van henzelf.

Vrouwen hebben de neiging om emotioneel meer energie te steken in hun huwelijk.

Traditioneel wordt mannen amper geleerd hoe ze hun emoties moeten verwerken of communiceren , en dat betekent dat vrouwen ook de emotionele arbeid in het huwelijk op zich nemen.

“Veel mannen vertrouwen op hun vrouw als hun enige bron van emotionele steun, terwijl vrouwen ook bij vriendinnen, vrienden en familie terecht kunnen. Dit kan mannen dat mannen angstiger zijn om hun enige bron van steun te verlaten”, zegt Tricia Wolanin , klinisch psycholoog.

En dus hebben mannen meer te verliezen, ook als een huwelijk niet geweldig is. Vrouwen weten of geloven vaker dat ze zich wel zullen redden.

Vrouwen tolereren minder ‘slecht gedrag’.

Dori Schwartz , scheidingsmediator en coach bij: “Zodra de koffers van de huwelijksreis zijn uitgepakt veranderen sommige mannen van romantische partner in controlerende en beledigende dwingeland . Helaas gebeurt dit in veel huwelijken en vrouwen willen het niet meer.”