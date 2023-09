Waarom je op vakantie samen veel minder ruzie maakt dan thuis (en hoe je dat oplost)

Op vakantie laait de romantiek op. Samen geniet je van heerlijke restaurants, bezoek je fijne kustplaatsjes of banjer je door de bergen. Eenmaal thuis begin je weer te vitten over de kleinste dingen. Hoe dat komt? Stress, antwoordt relatietherapeut Jean-Pierre van de Ven in het AD.

"Door de combinatie van een goed humeur en een gebrek aan stress kun je meer van elkaar hebben. Kleine ergernissen escaleren niet tot grote ruzies en daardoor ontspan je nog meer", vertelt hij over hoe het er op vakantie aan toe gaat.

Maar eenmaal thuis verandert dat snel. "Binnen een week is de buffer van ontspanning die je in Turkije had opgebouwd helemaal weg. Je bent weer gestrest. Elke kleine ergernis wordt een gapende wond. De ruzies stapelen zich op", aldus de therapeut.

Relatietherapie is volgens hem niet de oplossing. "Stellen die thuis ruziemaken, maar niet op vakantie kunnen hun relatie sneller repareren. Met name door zich meer te ontspannen. Bijvoorbeeld door een minder stressvolle baan te zoeken, of door te verhuizen naar een rustige plek. En als dat niet kan door te gaan wandelen, fietsen, desnoods diepzeeduiken.’’