Je blijft in een foute relatie juist omdat hij fout is

Je hebt het misschien bij jezelf gezien, of anders bij anderen: mensen blijven soms heel lang bij een partner waar ze weinig vreugde aan ontlenen. Raar.

Of niet? Volgens research van de Minho University, Rego, in Portugal blijf je bij de foute man of vrouw niet ondanks dat hij of zij de foute keus is, maar juist dankzij het feit dat het niet klopt. Dat komt door de theorie van het ‘sunk cost effect’. Juist voor een foute relatie heb je meestal erg je best gedaan. Je hebt dingen geaccepteerd die je niet fijn vindt, je hebt jezelf en hem geprobeerd te veranderen. Je bent misschien zelfs in relatietherapie gegaan. Kortom: je hebt geïnvesteerd in de relatie. En je wilt rendement van je investering, omdat al die moeite anders helemaal voor niets is geweest. Ons hoofd is zo geprogrammeerd dat we iets terug willen hebben als we ergens moeite voor hebben gedaan. En daarom blijven mensen juist in foute relaties te lang hangen....