Meerderheid voor asielnoodmaatregelenwet na toezegging Van Weel

DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van 94 Tweede Kamerleden heeft voor de asielnoodmaatregelenwet gestemd na een avond waarin de fracties van NSC en SGP tot op het laatst onbeslist waren. De partijen hadden veel moeite met het wijzigingsvoorstel van de PVV over de strafbaarstelling van illegaliteit, omdat ze vreesden dat humanitaire hulp aan illegalen daardoor strafbaar zou worden.

Ze werden overtuigd door een brief die demissionair minister David van Weel (Asiel, VVD) op het laatst stuurde. Hierin beloofde hij om de wet niet meteen in werking te laten treden. Dat doet hij pas nadat de Raad van State een advies heeft uitgebracht over de veelbediscussieerde toevoeging en de Tweede Kamer hierover heeft gedebatteerd. Een Kamerlid van NSC stemde tegen.