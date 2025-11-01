Herken je dit bij je partner
? Het begint vaak onschuldig: charmant, attent en vol interesse. Maar na verloop van tijd kun je het gevoel krijgen dat jouw wensen en grenzen steeds minder tellen. Narcisme
in een relatie is niet altijd even makkelijk te herkennen, juist omdat narcistische partners in het begin vaak heel warm en overtuigend zijn.
Volgens Gezondheid.be: “Een narcist
respecteert vaak alleen zijn eigen behoeften en prioriteiten. In een gesprek voel je je vaak verward, onzeker of schuldig. De narcistische partner draait de situatie zó dat jij aan jezelf gaat twijfelen.”
Let op: Sta je in een ongezonde relatie? Zoek steun bij familie, vrienden of een professional. Narcistisch gedrag
verandert zelden door jouw aanpassing – kies voor jezelf!