Checklijst: is je partner een narcist?

Liefde, relaties, geluk
door Gerard Driehuis
zaterdag, 01 november 2025 om 17:54
shutterstock_1931678078 (1)
Herken je dit bij je partner? Het begint vaak onschuldig: charmant, attent en vol interesse. Maar na verloop van tijd kun je het gevoel krijgen dat jouw wensen en grenzen steeds minder tellen. Narcisme in een relatie is niet altijd even makkelijk te herkennen, juist omdat narcistische partners in het begin vaak heel warm en overtuigend zijn.
Typische signalen van narcisme in een relatie zijn:
  • Respectloos omgaan met jouw grenzen, zoals het negeren van jouw gevoelens of het niet nakomen van afspraken.
  • Geen verantwoordelijkheid nemen: discussies zijn er vooral op gericht om jou aan jezelf te laten twijfelen (gaslighting), en excuses zijn zeldzaam.
  • Continu hunkeren naar bevestiging; jouw partner gebruikt jou om zijn of haar ego te versterken.
  • Je wordt ongemerkt geïsoleerd van vrienden en familie, omdat ze beweren dat alleen zij jou echt begrijpen.
  • Hun gedrag is vaak onvoorspelbaar: het ene moment ben je geweldig, het volgende word je genegeerd, gekleineerd of bekritiseerd.
  • Opvallend gebrek aan empathie; ze lijken zich moeilijk te kunnen inleven in jouw gevoelens.
  • Sterke behoefte aan controle en snel jaloers.
Volgens Gezondheid.be: “Een narcist respecteert vaak alleen zijn eigen behoeften en prioriteiten. In een gesprek voel je je vaak verward, onzeker of schuldig. De narcistische partner draait de situatie zó dat jij aan jezelf gaat twijfelen.”

Praktische checklist:

Let op: Sta je in een ongezonde relatie? Zoek steun bij familie, vrienden of een professional. Narcistisch gedrag verandert zelden door jouw aanpassing – kies voor jezelf!

