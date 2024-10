De omtrek van de penis vinden vrouwen een stuk belangrijker dan de lengte

Als het op de grootte van de penis aankomt, zijn de meeste mannen en vrouwen het niet met elkaar eens: Het cliché dat een lid groot moet zijn om een vrouw te behagen is nog steeds wijdverbreid. Psycholoog en seksuoloog Amelie Boehm ervaart dit ook in haar praktijk, zegt ze tegen Die Welt . Ze heeft vaak de indruk dat veel mannen hun penis veel belangrijker vinden dan vrouwen. “Niet omdat vrouwen er niet om geven. Maar voor hen is het over het algemeen minder belangrijk dan voor penisbezitters hoe stevig hij is, hoe lang of dik hij is,” voegt ze eraan toe.

Een groot gevormd mannelijk geslachtsdeel helpt dus vooral het gevoel van eigenwaarde van de eigenaar De eigenaar van een relatief kleine penis kan psychologische problemen ondervinden. Grotendeels helemaal onnodig. Uit een ouder onderzoek blijkt dat terwijl 85% van de vrouwen de penisgrootte van hun partner bevredigend vond, slechts 45% van de ondervraagde mannen dat vond - velen voelden zich meer onder druk gezet door de veronderstelde vereiste grootte.

niet te groot is,” meldt Boehm. Wat niet wil zeggen dat de grootte irrelevant is: voor bijna de helft van de 1.000 ondervraagde vrouwen in het Joyclub-onderzoek was de grootte “tamelijk belangrijk”, en voor één op de vier was het zelfs “belangrijk”. “Eerder onbelangrijk” of ‘helemaal onbelangrijk’ volgens iets minder dan 30 procent van de respondenten. Hoewel het misschien niet echt uitmaakt hoe groot je partner is voor de penetratie, speelt het een iets grotere rol voor vrouwen tijdens de daad zelf: “Ik heb ook te maken met vrouwen die heel blij zijn als de penis is,” meldt Boehm.

te groot ervaren. In driekwart van de gevallen was het een lengteprobleem - alleen bij iets minder dan een kwart was de penis te dik. “Een penis die langer is dan gemiddeld kan een vrouw tijdens de De penis van een seksuele partner is bij bijna elke tweede respondent. In driekwart van de gevallen was het een lengteprobleem - alleen bij iets minder dan een kwart was de penis te dik. “Een penis die langer is dan gemiddeld kan een vrouw tijdens de seks 'prikken' aan de achterste vaginawand of baarmoederhals, wat pijnlijk kan zijn,” zegt Boehm, wat het onaangename gevoel verklaart dat veel vrouwen ervaren.

Feiten, cijfers en “methoden

gemiddelde te kijken. In erectie is de gemiddelde penis 13,93 centimeter lang en 11,66 centimeter in omtrek, volgens een Wat betreft de grootte is het ook interessant om naar hette kijken. In erectie is de gemiddelde penis 13,93, volgens een onderzoek . “Het is belangrijk op te merken dat slechts enkele penissen aan deze cijfers voldoen - de meeste zijn korter, dunner, langer of dikker. De afwijking van dit gemiddelde is absoluut normaal,” zegt seks- en relatietherapeut Nele Sehrt in Die Welt

De vraag naar de “ideale penisgrootte” blijft echter open: “Ja, de grootte is belangrijk, maar nog belangrijker voor mij,” zegt een van de anoniem ondervraagde vrouwen, die haar uitspraken in het onderzoek concretiseert, “is hoe een man zijn penis gebruikt - voor wederzijds genot. Ik heb veel liever mannen met creativiteit dan mannen die me alleen maar botweg willen penetreren.” Seksuologe Judith Langer, die de gegevens verzamelde en publiceerde voor de sekspositieve gemeenschap Joyclub, is het daarmee eens: “Er is geen behoefte aan minimale dimensies voor een plezierige seksuele ervaring - de vraag is eerder wat zorgt voor een plezierboost.

Te groot is erger dan te klein

Waar vrouwen echt op letten als het gaat om de mannelijke genitaliën, afgezien van het feit dat ze er vakkundig gebruik van maken, werd ook gepeild: niet verrassend was het de omtrek van de penis voor de helft van de vrouwen - de lengte was slechts doorslaggevend voor ongeveer 22 procent. De vorm van de eikel stond ook centraal, in ieder geval voor 19 procent van de respondenten. Zelden doorslaggevend, maar moet voor de volledigheid worden vermeld: De huid van de penis trekt de aandacht van iets minder dan vijf procent van de respondenten, als eerste. En genitaal haar is belangrijk voor ongeveer vier procent en de testikels voor slechts ongeveer 2,8 procent van de respondenten.

Geslachtsgemeenschap is vooral plezierig als de vrouw echt opgewonden is: “Voor de meeste vrouwen wordt dit bereikt door aanraken, kussen en strelen - over het hele lichaam - en door het stimuleren van de vulva ,” legt Amelie Boehm uit. Bij voldoende opwinding “balloneert” de vagina , zodat deze de penis gemakkelijk en aangenaam kan opvangen. “Verkort of sla het zogenaamde 'voorspel' dus nooit over”, waarschuwt de sekstherapeute. Dit helpt ook als het paringsorgaan erg lang is: “De vrouw moet echt goed opgewonden zijn voordat de penis haar penetreert,” zegt Boehm, “want een opgewonden vagina kan een aankomend bezoek - ongeacht de grootte - flexibeler opvangen.”

Het helpt ook als hij het voorzichtig en gevoelig aanpakt: “Begin niet meteen te rammen, maar penetreer langzaam. Dit is voor de meeste vrouwen sowieso veel prettiger,” voegt ze eraan toe, omdat de receptoren in de vagina bijzonder goed reageren op druk en minder op wrijving - dus vanuit seksuologisch oogpunt is de omtrek van de penis belangrijker dan de lengte.